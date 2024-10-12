Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США полицейские обнаружили наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков»

В США нашли наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков»

close
Полиция Портленда

Полицейские в США обнаружили наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что Миа Баггенстос 37 лет и Реджинальд Ламонт Рейнольдс 35 лет двигались на угнанном автомобиле, когда их оставили на юго-востоке Портленда. При обыске стражи порядка обнаружили сумку с надписью «точно не сумка, полная наркотиков».

«Внутри сумки они нашли более 10 граммов фентанила и метамфетамина», — говорится в сообщении.

Также внутри были наличные деньги, револьвер и весы для фасовки наркотиков. Обоим задержанным предъявили обвинение в хранении запрещенных веществ, а также в несанкционированном использовании транспортного средства.

До этого в Гданьске мужчина, торговавший наркотиками, попытался избавиться от них, выбросив из окна прямо под ноги полицейскому.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами