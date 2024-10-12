В США полицейские обнаружили наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков»

Полицейские в США обнаружили наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что Миа Баггенстос 37 лет и Реджинальд Ламонт Рейнольдс 35 лет двигались на угнанном автомобиле, когда их оставили на юго-востоке Портленда. При обыске стражи порядка обнаружили сумку с надписью «точно не сумка, полная наркотиков».

«Внутри сумки они нашли более 10 граммов фентанила и метамфетамина», — говорится в сообщении.

Также внутри были наличные деньги, револьвер и весы для фасовки наркотиков. Обоим задержанным предъявили обвинение в хранении запрещенных веществ, а также в несанкционированном использовании транспортного средства.

До этого в Гданьске мужчина, торговавший наркотиками, попытался избавиться от них, выбросив из окна прямо под ноги полицейскому.

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