В Москве загорелся многоэтажный дом

В Москве на улице Ивановской произошел пожар в многоэтажном жилом доме, огонь охватил 22-й этаж, сообщило МЧС России.

К ликвидации возгорания привлекли 39 специалистов и 10 единиц техники. Пожар удалось локализовать на 40 квадратных метрах.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало, самостоятельно эвакуировались из подъезда 30 человек.

Двумя днями ранее, 10 октября, пожар произошел в 14-этажном «доме-корабле» на улице Большая Тульская в центре Москвы. Площадь возгорания достигла 55 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли 14 жильцов, еще около 80 эвакуировались сами. Возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки, отметили в СК России.

А в начале октября в Москве в результате пожара сгорели семь кафе. Пламя, которое распространилось на 30 квадратных метров, ликвидировали при участии 21 спасателя и шести единиц техники.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.