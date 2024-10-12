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Дети стали отказываться от увлечения квадробикой из-за насмешек сверстников

Ura.ru: тюменские квадроберы отказываются от хобби из-за насмешек сверстников

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Тюменские квадроберы подвергаются насмешкам сверстников и массово отказываются от своего увлечения. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник, близкий к сфере образования.

По данным собеседника агентства, подростки стали в открытую высмеивать сверстников, занимающихся квадробикой. Кроме того, последним приходится сталкиваться с травлей в социальных сетях. Буллинг стал причиной, по которой они отказываются от хобби.

«Интерес к этому движению, можно сказать, падает с каждым днем», — констатировал инсайдер.

Как уточняется, речь идет о локальных конфликтах между детьми. В полиции эту информацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что квадроберам запретили бегать на четвереньках в одной из екатеринбургских школ.

Ранее Эдгард Запашный высказался о квадроберах и заявил, что не станет дрессировать переодевшихся в хищников людей.

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