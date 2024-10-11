Беженцы с Украины и Болгарии терроризируют жителей немецкого города

Власти города Киль на севере Германии не знают, что делать с группой агрессивных беженцев, которая терроризирует местных жителей. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что банда мигрантов, состоящая из примерно 30 человек, в основном — цыган с Украины и Болгарии, уже около двух лет доставляет неприятности местным жителям. От атак приезжих в особенности страдают владельцы бизнеса, из магазинов которых беженцы регулярно крадут вещи. Также горожане жалуются на постоянный шум и потасовки в районе Вики. По данным полиции, только за последний год мигранты совершили около 800 преступлений.

В мэрии Киля надеются решить проблему, отправляя гостей города пройти различные социальные программы. Власти предлагают местным налаживать диалог с иностранцами, например, приглашая их на воркшопы. Тем временем полицейские вынуждены регулярно выезжать на вызовы из-за беспорядков, которые устраивает банда. Но ситуация не улучшается, так как государственные службы до сих не имеют конкретного плана действий.

Немецкие политики настроены более решительно. Так, по словам лидера парламентской фракции СвДП (Свободная демократическая партия) Кристофера Фогта, нарушающих законы беженцев необходимо депортировать, однако из-за правовых норм Евросоюза сделать это практически невозможно.

Ранее мэр курортного города Бад-Грисбах в Германии отказался регистрировать новых беженцев с Украины.