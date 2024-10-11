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Россиянина, открывшего на своем участке ритуальный салон, отдали под суд

Житель села в Курганской области открыл на своем участке ритуальный салон

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Телеграм-канал Прокуратура Курганской области

В Курганской области мужчину, открывшего на своем участке ритуальный салон, отдали под суд. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Житель Каргапольского района торговал ритуальными памятниками на личном участке, выделенном под подсобное хозяйство. Прокурорская проверка показала, что мужчина использовал его для предпринимательской деятельности и тем самым нарушил требования земельного законодательства.

«Такое распоряжение землей является нарушением Земельного кодекса РФ», — говорится в сообщении.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав собственника прекратить неправомерную деятельность и использовать земельный участок по целевому назначению.

 

Ранее российскую пару за неуплату алиментов отправили работать в бюро ритуальных услуг.

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