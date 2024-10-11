Мошенница украла у россиянки золотые украшения под предлогом обряда по снятию порчи

В Южноуральске мошенницу, которая украла золотые украшения у женщины под предлогом снятия порчи, отправили в колонию. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, злоумышленница убедила женщину в том, что снимет порчу с ее золотых украшений. Обманутая россиянка передала ей цепочку и два кольца, однако якобы после проведения обряда обратно ей мошенница отдала камни. Украденные вещи аферистка продала.

В отношении преступницы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд избрал ей наказание в виде одного года лишения свободы. Отмечается, что ранее у нее уже были судимости за подобные преступления.

До этого в Калининграде женщина лишилась сбережений, связавшись с колдуньей-мошенницей, которая обещала почистить карму. Однако после всех мероприятий клиентка не ощутила духовного очищения, а жизненные невзгоды ее не оставили, и та обратилась в полицию.

Ранее свердловскую гадалку оштрафовали за то, что она не смогла снять порчу.