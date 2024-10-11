Мошенники под видом полиции ходят по квартирам в Екатеринбурге и собирают отпечатки пальцев

В Екатеринбурге пожаловались на мошенников, которые под видом полиции ходят по квартирам и собирают биометрию горожан. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, аферисты с документами и бланками с символикой МВД РФ ходят по квартирам в городе, собирают биометрические данные и «проверяют» паспорта граждан под предлогом якобы предстоящей «переписи населения».

Неизвестные в полицейской форме просят сфотографировать горожан или снимают у них отпечаток пальца. Отмечается, что мошенники выглядят презентабельно, а также имеют при себе списки жильцов и биометрическое устройство.

В городской полиции сообщили, что сообщений о подобных инцидентах им не поступало. Стражи порядка призвали граждан быть бдительными и не допускать в жилище посторонних.

Ранее россиянка отдала сбережения мошенникам, пытаясь заработать на маркетплейсе.