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Россиянка отдала сбережения мошенникам, пытаясь заработать на маркетплейсе

В Пензе мошенники украли деньги у женщины, желавшей заработать на маркетплейсе

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Depositphotos

В Пензе 43-летняя женщина решила заработать на маркетплейсе, но потеряла деньги из-за мошенников. Об этом сообщает портал Progorod58.ru.

По информации портала, с жительницей Первомайского района связался неизвестный, который рассказал ей о легком заработке. Аферист предложил россиянке работу, которая заключалась в увеличении числа просмотров товара на одном из маркетплейсов — за это ей полагался кешбэк. Таким образом она заработала 500 рублей.

После этого мошенник предложил ей якобы заняться перепродажей товаров за более высокую стоимость, для этого женщине нужно было переводить свои деньги на «специальный счет». Россиянка доверилась «работодателю» и отправила аферистам 112 тысяч рублей, однако прибыли за этим не последовало.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее врач из Улан-Удэ поверила «начальнику» и отдала мошенникам около 6,5 млн рублей.

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