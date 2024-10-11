В Ленобласти задержали мигранта, предлагавшего 13-летней школьнице соитие за деньги

В Ленобласти полицейские задержали 49-летнего мигранта, который предлагал 13-летней школьнице соитие за деньги и домогался ее. Об этом сообщает Neva.Today.

По информации издания, семиклассница и ее подруга отправились в гости к общей знакомой. Прибыв на место, девочка встретила на кухне мужчину, который предложил ей соитие за 2 тысячи рублей — школьница отказалась и поспешила удалиться в другую комнату.

После этого мужчина ее нагнал и начал домогаться. Ребенок отстранился и убежал. Позже о случившемся узнала мать девочки, которая обратилась в полицию и попросила привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемого задержали, им оказался иностранец.

Ранее юношу задержали за изнасилование 11-летней девочки в подъезде дома в Ленобласти.