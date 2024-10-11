Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти задержали мигранта, предлагавшего 13-летней школьнице соитие за деньги

В Ленобласти задержали мигранта, предлагавшего ребенку соитие за 2 тысячи рублей

close
Depositphotos

В Ленобласти полицейские задержали 49-летнего мигранта, который предлагал 13-летней школьнице соитие за деньги и домогался ее. Об этом сообщает Neva.Today.

По информации издания, семиклассница и ее подруга отправились в гости к общей знакомой. Прибыв на место, девочка встретила на кухне мужчину, который предложил ей соитие за 2 тысячи рублей — школьница отказалась и поспешила удалиться в другую комнату.

После этого мужчина ее нагнал и начал домогаться. Ребенок отстранился и убежал. Позже о случившемся узнала мать девочки, которая обратилась в полицию и попросила привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемого задержали, им оказался иностранец.

Ранее юношу задержали за изнасилование 11-летней девочки в подъезде дома в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами