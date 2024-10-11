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Фотограф провалился в ущелье, пытаясь сделать красивые кадры в Греции

Mirror: фотограф из Англии хотел сделать красивые кадры, но провалился в ущелье

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Shutterstock

Фотограф из Англии провалился в ущелье, пытаясь сделать красивые кадры в Греции, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, фотограф хотел сделать красивые кадры с пролетающими над его головой самолетами, когда упал в ущелье Вурайкос. Друзья британца, находившиеся рядом в этот момент, кинулись на помощь, но не смогли справиться самостоятельно и вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты не сразу приступили к работе из-за особенностей ущелья, находящегося в труднодоступном месте. Однако спасателям удалось доставить фотографа на поверхность и провести реанимационные мероприятия.

Несмотря на усилия медиков, им не удалось спасти мужчину. Сообщается, что британец мог упасть в ущелье, потому что потерял сознание из-за своего заболевания, о котором врачи пока не говорят.

Ранее американскому фотографу удалось заснять пулю, летевшую в Дональда Трампа во время покушения.

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