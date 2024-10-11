Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нижегородская учительница получила выговор за слитые с личной страницы фото с шестом

В Нижнем Новгороде учительница получила выговор из-за неприличных фото с шестом

close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде учительнице сделали выговор на работе из-за неприличных фото с шестом, которые слили с ее личной страницы. Об этом сообщает NN.ru.

По информации издания, местный житель 11 октября слил в одну из местных групп непристойные фото девушки, которая работает учителем-логопедом в одной из школ города, а также ведет уроки русского языка и литературы. На кадрах она в откровенных нарядах танцует у шеста.

В департаменте образования сообщили, что педагог за время своей работы зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист. Однако на рабочем месте девушке после произошедшего объявили выговор.

Сообщается, что в комментариях под записью с фото большая часть жителей поддерживают учительницу.

«А зачем родители подглядывают за учителем? Личная жизнь — это личная жизнь. Она же не в школе так ходит. Отстаньте уже от учителей», — написала одна из комментаторов, передает NN.ru.

Ранее россиянку оштрафовали за оскорбление учителя в школьном чате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами