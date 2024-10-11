Нижегородская учительница получила выговор за слитые с личной страницы фото с шестом

В Нижнем Новгороде учительнице сделали выговор на работе из-за неприличных фото с шестом, которые слили с ее личной страницы. Об этом сообщает NN.ru.

По информации издания, местный житель 11 октября слил в одну из местных групп непристойные фото девушки, которая работает учителем-логопедом в одной из школ города, а также ведет уроки русского языка и литературы. На кадрах она в откровенных нарядах танцует у шеста.

В департаменте образования сообщили, что педагог за время своей работы зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист. Однако на рабочем месте девушке после произошедшего объявили выговор.

Сообщается, что в комментариях под записью с фото большая часть жителей поддерживают учительницу.

«А зачем родители подглядывают за учителем? Личная жизнь — это личная жизнь. Она же не в школе так ходит. Отстаньте уже от учителей», — написала одна из комментаторов, передает NN.ru.

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