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В Саратове из-за незаконного набора в вуз 600 иностранных студентов завели дело

В Саратове возбудили дело из-за незаконного зачисления 600 иностранцев в вуз

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Саратове завели дело о злоупотреблении полномочиями из-за незаконного зачисления 600 иностранных студентов в вуз. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, стражи порядка установили, что должностные лица ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» в 2016 году без необходимости заключили договор о наборе и направлении иностранцев на платное обучение. Всего зачислили 600 студентов, якобы привлеченных фирмой.

Согласно условиям договора, вознаграждение коммерческой организации за оказанные услуги составляло 15% от стоимости обучения студентов ежегодно. В результате в фирму необоснованно перечислили 7,3 млн рублей.

Материалы переданы в следственный орган. В ближайшее время будет решаться вопрос об уголовном преследовании виновных.

Ранее преподаватель российского вуза выманила полмиллиона рублей у студентов из Африки.

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