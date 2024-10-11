В Саратове из-за незаконного набора в вуз 600 иностранных студентов завели дело

В Саратове завели дело о злоупотреблении полномочиями из-за незаконного зачисления 600 иностранных студентов в вуз. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, стражи порядка установили, что должностные лица ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» в 2016 году без необходимости заключили договор о наборе и направлении иностранцев на платное обучение. Всего зачислили 600 студентов, якобы привлеченных фирмой.

Согласно условиям договора, вознаграждение коммерческой организации за оказанные услуги составляло 15% от стоимости обучения студентов ежегодно. В результате в фирму необоснованно перечислили 7,3 млн рублей.

Материалы переданы в следственный орган. В ближайшее время будет решаться вопрос об уголовном преследовании виновных.

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