Жестоко избитая боксером за отказ в близости россиянка сбежала из больницы и умерла

В Челябинской области скончалась девушка, которую ранее до полусмерти избил боксер за отказ в интимной близости. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Пострадавшая от избиения жительница Троицка Юлия была найдена мертвой после того, как сбежала из больницы, где проходила лечение. Она получила тяжелые травмы спины и была вынуждена носить корсет, из-за чего не могла работать. С деньгами ей, как уточняется, помогали друзья.

Незадолго до смерти, по словам знакомых девушки, ей стало значительно лучше, и она даже начала выкладывать фото в соцсети. Однако затем состояние пострадавшей резко ухудшилось. Как отметил собеседник информагентства Ura.ru, ее смерть не носит криминальный характер.

Напомним, инцидент произошел в городе Троицке в середине сентября. Сообщалось, что пострадавшая отдыхала в баре с компанией, но в какой-то момент практически все разъехались, а у нее сел телефон. Оставшийся в заведении знакомый мужчина воспользовался этим и позвал ее к себе. Затем он стал приставать к гостье, но получил отказ и жестоко избил ее.

Как уточнялось, лицо пострадавшей в результате избиения превратилось в «опухшее месиво». В отношении 37-летнего нападавшего, который, как оказалось, уже был судим, возбудили дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и покушении на насильственные действия сексуального характера.

Ранее в Новосибирске помилованный за участие в СВО рецидивист избил женщину до состояния комы.