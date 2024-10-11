Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жестоко избитая боксером за отказ в близости россиянка сбежала из больницы и умерла

В Челябинской области умерла девушка, избитая боксером за отказ в близости

close
Depositphotos

В Челябинской области скончалась девушка, которую ранее до полусмерти избил боксер за отказ в интимной близости. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Пострадавшая от избиения жительница Троицка Юлия была найдена мертвой после того, как сбежала из больницы, где проходила лечение. Она получила тяжелые травмы спины и была вынуждена носить корсет, из-за чего не могла работать. С деньгами ей, как уточняется, помогали друзья.

Незадолго до смерти, по словам знакомых девушки, ей стало значительно лучше, и она даже начала выкладывать фото в соцсети. Однако затем состояние пострадавшей резко ухудшилось. Как отметил собеседник информагентства Ura.ru, ее смерть не носит криминальный характер.

Напомним, инцидент произошел в городе Троицке в середине сентября. Сообщалось, что пострадавшая отдыхала в баре с компанией, но в какой-то момент практически все разъехались, а у нее сел телефон. Оставшийся в заведении знакомый мужчина воспользовался этим и позвал ее к себе. Затем он стал приставать к гостье, но получил отказ и жестоко избил ее.

Как уточнялось, лицо пострадавшей в результате избиения превратилось в «опухшее месиво». В отношении 37-летнего нападавшего, который, как оказалось, уже был судим, возбудили дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и покушении на насильственные действия сексуального характера.

Ранее в Новосибирске помилованный за участие в СВО рецидивист избил женщину до состояния комы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами