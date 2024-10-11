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Исламского проповедника и звезду TikTok заподозрили в мошенничестве на сотни тысяч евро

В Германии исламский проповедник присвоил более €350 тысяч, собирая пожертвования

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Германии арестовали исламского проповедника, который обманывал подписчиков, собирая пожертвования. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Как пишут СМИ, 33-летний житель Германии, известный в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под именем «Абдельхамид», набрал сотни тысяч подписчиков, записывая в непринужденной манере популяризирующие ролики об исламе и, в частности, о салафизме. Немецкие органы безопасности долгое время не обращали на них внимания, а теперь признали контент блогера пропагандирующим радикализм и экстремизм. Однако арестовали Абдельхамида, который принадлежит к экстремистской салафитской группировке в Германии, по обвинению в мошенничестве.

Как утверждается, мужчина собрал более €353 тыс. благодаря призывам о пожертвованиях для нуждающихся детей и прочих благотворительных целей. Лишь менее €5000 из этой суммы были переданы на декларируемые нужды. По данным полиции, проповедник, уже имевший судимость, присвоил пожертвования и собирался бежать в Дубай. Следователи арестовали семь банковских счетов блогера, а также конфисковали у него пачки наличных на общую сумму €20 тыс, несколько часов Rolex, роскошные сумки и лимузин. В причастности к преступлениям также подозревают 37-летнюю сестру Абдельхамида.

Ранее в Краснодаре задержали находившегося в розыске за мошенничество блогера Сидоропуло.

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