Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации

В Москве арестовали женщину, работавшую посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, она являлась активной участницей признанного террористическим движения «Артподготовка» (организация запрещена в России).

На данный момент обвиняемая проходит психолого-психиатрическую судебную экспертизу, после чего ей будет предъявлено обвинение.

Незадолго до этого сообщалось, что второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на госизмену, возбужденное в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые хотели покинуть Россию, чтобы воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Впервые об Ащеуловых заговорили в СМИ еще в 2007 году, когда жена Игоря Ащеулова написала на него заявление, обвинив в издевательстве над ней и детьми.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.