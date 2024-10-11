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Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации

«Ъ»: посудомойку из СКР арестовали по обвинению в террористической организации

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Москве арестовали женщину, работавшую посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, она являлась активной участницей признанного террористическим движения «Артподготовка» (организация запрещена в России).

На данный момент обвиняемая проходит психолого-психиатрическую судебную экспертизу, после чего ей будет предъявлено обвинение.

Незадолго до этого сообщалось, что второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на госизмену, возбужденное в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые хотели покинуть Россию, чтобы воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Впервые об Ащеуловых заговорили в СМИ еще в 2007 году, когда жена Игоря Ащеулова написала на него заявление, обвинив в издевательстве над ней и детьми.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.

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