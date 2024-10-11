Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка получила срок за контрабанду 600 банок икры

Жительница Ленобласти получила срок за контрабанду 600 банок икры

В Ленинградской области местную жительницу осудили за контрабанду икры и хранение контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года женщина незаконно транспортировала из Эстонии в Россию 600 банок икры лососевых рыб. Контрабанду выявили таможенники Кингисеппа.

Также правоохранители установили, что женщина хранила в гараже и на складе магазина спиртное без маркировки. Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила 1,4 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 120 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее таможенники поймали россиянина, вывозившего в Эстонию культурные ценности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами