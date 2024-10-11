Россиянка получила срок за контрабанду 600 банок икры

В Ленинградской области местную жительницу осудили за контрабанду икры и хранение контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года женщина незаконно транспортировала из Эстонии в Россию 600 банок икры лососевых рыб. Контрабанду выявили таможенники Кингисеппа.

Также правоохранители установили, что женщина хранила в гараже и на складе магазина спиртное без маркировки. Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила 1,4 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 120 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее таможенники поймали россиянина, вывозившего в Эстонию культурные ценности.