Назван возможный виновник ДТП под Астраханью

Выезд на встречную полосу грузового автомобиля, предварительно, стал причиной ДТП с вахтовым автобусом в Астраханской области. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по региону.

Установлено, что 11 октября на автодороге Астрахань — Волгоград водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом под управлением водителя 1980 года рождения, уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали 14 человек, трое не выжили. Устранять последствия аварии прибыли восемь специалистов. Им в помощь выделены две единицы техники.

До этого в Дагестане на трассе Астрахань — Махачкала 37-летний водитель фуры не справился с управлением, и она съехала на обочину, где опрокинулась на полицейский автомобиль Škoda Octavia. Пострадали сотрудники полиции.

В мае три сотрудника полиции пострадали в ДТП с пьяным водителем в Чувашии. Они пытались остановить нарушителя сигналом жезла, но водитель продолжил ехать по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль, а также в находившегося рядом полицейского.

Ранее в в Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом.