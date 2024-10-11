Недовольному приговором россиянину выписали крупный штраф за угрозу в адрес судьи

В Тверской области мужчину оштрафовали за угрозу, адресованную судье. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя возбудили после того, как в феврале этого года он, находясь в зале судебных заседаний в качестве ответчика по гражданскому делу, стал угрожать судье.

Как уточняется, мужчине не понравилось вынесенное судьей решение, и он выразил по этому поводу свое недовольство «в грубой нецензурной форме».

Его обвинили в угрозе причинения вреда здоровью в отношении судьи и признали виновным. В качестве наказания суд назначил фигуранту штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее уральца отправили в колонию за то, что он порезал полицейскому палец на суде.