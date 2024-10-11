Суд в Швейцарии постановил, что работники должны отчитываться о походе в туалет

Суд Швейцарии постановил, что работники могут отлучаться в туалет только во время своих перерывов, пишет HuffPost.

Как рассказали трудовые инспекторы, к ним поступила информация, что работников завода Jean Singer & Cie SA обязали отчитываться о каждом своем походе в туалет, так руководство прировняло это действие к перерывам во время смены. После этого правозащитники подали в суд, но закон оказался на стороне фирмы.

Региональный суд в Невшателе подтвердил, что компания имеет право требовать от своих сотрудников ходить в туалет только во время перерывов. Паскаль Моеш, адвокат фирмы, объяснил, что ситуация связана с общей практикой учета времени на любые перерывы, включая туалет, обед или отдых.

Суд признал, что в швейцарском законодательстве присутствует «лазейка», касающаяся права работников на посещение туалета, и намекнул на необходимость законодательного вмешательства в будущем.

После постановления суда некоторые другие компании из Швейцарии взяли за образец модель Jean Singer & Cie SA и тоже стали следить за тем, сколько времени работники проводят в туалете.

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