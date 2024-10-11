«Дети переболеют этим»: депутат Госдумы о квадроберах

Депутат Государственной думы РФ, журналист Евгений Попов в интервью kp.ru прокомментировал неутихающие в последнее время разговоры об увлечении российских подростков квадробингом. Парламентарий выразил уверенность, что дети «вскоре переболеют этим».

«Квадроберы: а) не влияют на уровень жизни наших сограждан; б) не представляют угрозы их безопасности; в) не противоречат Священному писанию, и ценностям. Это дурость, шалость, игра. <...> Они же не будут квадроберами всю жизнь», — сказал Попов.

Он также обратил внимание на набирающий в мире популярность хоббихорсинг, подразумевающий скачки на палках с головой коня.

«Кто-то его считает нормальным, кто-то — бредом сивой кобылы. Но все имеет свои корни. Хоббихорсинг, например, зародился на скандинавских северах, где не было лошадей, а люди скакать очень хотели», — отметил депутат.

О новом увлечении детей и подростков — квадробинге — все чаще можно услышать в новостях. Представители этой субкультуры наряжаются в костюмы животных и стараются максимально подражать их повадкам, в то время как родители хватаются за голову и переживают из-за такого «дикого» поведения. Кто такие квадроберы, как и почему они появились в России и стоит ли их бояться, выясняла «Газета.Ru».

Ранее депутат Госдумы связал увлечение детей квадробингом с отсутствием любви в семье.