В Новосибирской области высадили 35-милионное дерево акции «Сохраним лес»

В Новосибирской области порядка 1000 участников акции заложили новый сосновый бор из 20 000 сосен в рамках акции «Сохраним лес», сообщили организаторы.

Центральное мероприятие прошло на территории Ордынского лесничества, где волонтеры и партнеры проекта заложили новый хвойный лес.

По словам организаторов, в этом месте акция достигла «экватора» по количеству высаженных деревьев – одна из сосен стала по счету 35-миллионным саженцем проекта.

Участников акции «Сохраним лес» поприветствовал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

«Когда ради такого прекрасного дела, как восстановление лесов, вместе собираются счастливые и неравнодушные люди, это очень воодушевляет. Я убежден, что одна из главных миссий Новосибирской области – воспитать экологически грамотных жителей. Желаю всем получить как можно больше положительных эмоций. Спасибо», – сказал министр.

На сегодняшний день всероссийский проект, целью которого в этом году является высадка 70 миллионов деревьев, поддержали уже в более чем 70 субъектах страны. На этой неделе центральные мероприятия акции также проходят в Амурской области и в Ставропольском крае.