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В Госдуме призвали переименовать аниматоров в вожатых

Депутат ГД Буцкая: работающие с детьми аниматоры должны называться вожатыми

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Depositphotos

В России нужно переименовать работающих с детьми аниматоров в вожатых. Такая профессия, в отличие от первого варианта, зарегистрирована российским трудовым законодательством, и в случае неприятностей от таких работников можно что-то требовать, объяснила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН.

Депутат рассказала о своем опыте наблюдения за взаимодействием аниматоров и детей, отметив, что они играли в мафию и говорили детям то, что им нельзя слышать. В подобных случаях важно, чтобы люди, которые занимались с малышами, имели понятную профессию – вожатые, и несли ответственность за свою работу. Так как аниматоров в законах нет, то при каких-то спорных ситуациях с них ничего не получится потребовать, объяснила Буцкая.

«Нет такой профессии, как аниматор. Вообще, это те люди, которые занимаются анимацией, рисуют мультфильмы. Те, кто работают с детьми, называются вожатыми», — подчеркнула парламентарий, добавив, что название профессии должно соответствовать нормам законодательства.

Напомним, согласно новому ГОСТу, утвержденному Росстандартом, актеры-аниматоры, работающие с детьми, должны иметь профильное образование и предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Депутаты подчеркивают, что за последние несколько лет в России выявили почти 9 тыс. нарушений при проведении квестов, аттракционов и эксплуатации спортивно-игровых площадок.

Ранее в Госдуме призвали внимательнее следить за теми, кто работает аниматорами.

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