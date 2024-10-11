На Урале ликвидировали ОПГ из призывников

В Челябинской области Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным призывника в нескольких эпизодах неуставных взаимоотношений и вымогательства в отношении сослуживцев. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, молодой человек вместе с другими солдатами избивал сослуживцев и требовал перевести деньги через банковское приложение на указанный счет.

«По совокупности преступлений военный суд назначил рядовому П. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд готовится рассмотреть дела других военнослужащих, которые также принимали участие в деятельности преступной группы.

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