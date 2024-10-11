Мать оставила новорожденную дочь со знакомой в Петербурге и у ребенка остановилось сердце

В Петербурге мать оставила новорожденную дочь со знакомой, и у малышки остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации Telegram-канала, мать оставила свою одномесячную дочь со знакомой. Девушка рассказала, что уложила ребенка спать, а через некоторое время обнаружила малышку с не бьющимся сердцем.

Бригада скорой помощи доставила младенца в медицинское учреждение, его поместили в отделение соматической реанимации. Врачи установили, что у ребенка перестала сокращаться сердечная мышца. Сейчас специалисты борются за жизнь девочки.

Причины произошедшего на данный момент не ясны. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого у пятилетнего мальчика остановилось сердце, когда он катался на аттракционах вместе с матерью. Врачи обнаружили у него редкое генетическое заболевание.

Ранее в московской клинике у пациентки, пришедшей лечить бронхит, остановилось сердце.