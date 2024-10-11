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В Дагестане мужчина попал в больницу, попытавшись отомстить мужу сестры друга

Mash: дагестанец напал на мужчину, которого шурин прислал мстить за измену

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Shutterstock

Житель Дагестана попал в больницу после того, как попытался отомстить за измену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Цемер. По данным источника, местный житель завел новую возлюбленную. Это не понравилось его жене, которая рассказала об измене своему брату из Москвы. Родственник позвонил другу, которого попросил уладить ситуацию.

В результате неверный супруг женщины нанес ему удары ножом в живот и шею. Из-за глубоких ран мужчина потерял много крови. Россиянина госпитализировали, его состояние оценивают как тяжелое. Мужчина некоторое время не мог прийти в себя.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

До этого в Новосибирске женщина из ревности разбила окна машины возлюбленного, который ей изменил. В полиции рассказали, что заявлений по факту повреждения имущества не поступало. Тем не менее, они начали проверку.

Ранее пьяный пенсионер из Забайкалья избил знакомого гитарой, ножом и топором.

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