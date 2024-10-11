Омбудсмен не поддержала введение налога на бездетность

Введение так называемого налога на бездетность не может быть выходом из демографической ситуации в России. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями», — заявила она.

4 октября член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан. По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить «волна негодования».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе идей о налоге на бездетность. Он уверен, что необходимо бороться с пропагандой отказа от деторождения, однако заниматься пропагандой родов не нужно.

Ранее налог на бездетность предложили ввести для россиян старше определенного возраста.