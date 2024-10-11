Девятиклассница не выжила на школьном уроке в Копейске

В Челябинской области ученица девятого класса не выжила на школьном уроке. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в одной из школ города Копейска. Девятиклассница почувствовала недомогание во время урока. Подростку с плохим самочувствием вызвали бригаду скорой помощи, однако врачи не смогли спасти несовершеннолетнюю.

Сообщается, что в региональном Следственном комитете РФ воздержались от комментариев относительно произошедшего. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге урок физкультуры для одного из восьмиклассников закончился обращением за медицинской помощью. Юноша стоял спиной к баскетбольному кольцу, когда конструкция сорвалась и полетела ему на голову. В результате школьник получил ушибленную рану головы.

Ранее российский подросток с ножом гонялся за одноклассниками на физкультуре.