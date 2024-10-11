Пожар в резервуарах с топливом в Феодосии потушен

Огонь на нефтебазе в Феодосии потушен внутри четырех резервуаров с топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом горение сохраняется — вокруг резервуаров продолжается пожар на площади 2,5 тыс. кв. метров, что на 300 кв. м меньше, чем до этого.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. Сразу после этого на место происшествия прибыли представители экстренных служб, а в город выехал заместитель председателя правительства региона Игорь Михайличенко.

Причина возгорания не уточнялась. По данным Telegram-канала SHOT, перед началом пожара местные жители слышали серию взрывов.

К утру 8 октября площадь возгорания увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров. Тогда на инфраструктурном объекте горели три резервуара, заполненные нефтепродуктами. Позднее загорелся и четвертый резервуар. Из-за пожара эвакуировали свыше тысячи человек.

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