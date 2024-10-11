Петербуржца осудили на 18 лет за то, что он поджег машины сотрудников МВД

Суд вынес приговор жителю Петербурга после того, как он поджег здание и машины. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По версии следствия, в январе россиянин разбил стекло склада Росгвардии, где хранились вещи. Помещение он залил горючей жидкостью, но поджечь не успел. Выяснилось, что мужчина причастен к поджогу машин полиции и еще двух автомобилей.

«Свою вину в содеянном он признал частично», – сообщается в публикации.

В действиях петербуржца усмотрели признаки изготовления взрывчатых устройств, участия в террористическом сообществе и публичных призывах к терроризму. По всем трем статьям его признали виновным, по статье о покушении на теракт и госизмене – оправдали.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, из них три он проведет в тюрьме и далее отправится в колонию строгого режима.

Правоохранители обратили внимание и на его девушку. Она выплатит штраф в размере 70 тысяч рублей за то, что не сообщила о преступлении.

Ранее в Иркутской области мужчина облил горючим супругу с детьми и получил пожизненное.