Пьяная петербурженка разбила чужую машину и украла номера после ссоры с возлюбленным

В Петербурге девушка поссорилась с возлюбленным после застолья с подругой и выместила злость на припаркованных машинах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Приморском районе. Девушка употребляла алкоголь в гостях у своей подруги, и избранник приехал ее забрать, однако петербурженка не захотела покидать застолье. После этого у пары произошла ссора, и молодой человек уехал.

После конфликта с избранником огорченная девушка села за руль и врезалась в чужую припаркованную машину во дворе. После этого она украла номера с другого автомобиля.

На следующее утро после произошедшего владельцы поврежденных автомобилей отыскали девушку. Сообщается, что украденные номера она вернула. Сейчас виновница ведет переговоры с хозяином машины, которую разбила.

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