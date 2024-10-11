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Врач из Улан-Удэ поверила «начальнику» и отдала мошенникам около 6,5 млн рублей

В Улан-Удэ врач лишилась около 6,5 млн рублей из-за мошенников

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Shutterstock

Жительница Улан-Удэ поверила мошенникам и отдала им около 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 64-летняя женщина, ей позвонил якобы заместитель главврача больницы, в которой она работала. Сначала она не взяла трубку, но позже перезвонила. Мошенник заявил, что из-за утечки данных сотрудников кто-то оформляет кредиты на них, поэтому с россиянкой должен связаться человек из ФСБ.

«Правоохранитель» рассказал о попытке неизвестных отправить деньги с ее счета третьему лицу. Получателя она не знала, поэтому далее якобы подключились следователи. Они вынудили россиянку отправить средства на «безопасный счет», при этом разглашать информацию о происходящем запрещалось.

Врач снимала деньги и переводила их на продиктованные счета три дня.

«Женщина была настолько зомбирована интернет-преступниками, что, поверив в их легенды, продала свой автомобиль», – сообщается в публикации.

Россиянка обратилась в полицию. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Известно, что женщина знала о подобной схеме мошенничества, но все равно отдала деньги.

Ранее в Петербурге задержали молодых людей за взлом аккаунтов на «Госуслугах» и оформление на их владельцев кредитов.

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