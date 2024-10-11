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Состояние актера Василия Ливанова ухудшилось

НИИ Склифосовского: Ливанов находится в реанимации, его состояние ухудшилось

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова продолжает ухудшаться, он находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

1 октября Telegram-канал 112 сообщил, что Ливанова госпитализировали. Тогда артисту провели операцию на фоне инфаркта. Спустя несколько дней Mash сообщил, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

10 октября СМИ писали, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Врачи НИИ Склифосовского отмечали, что его состояние ухудшается с каждым днем.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее у Ливанова выявили опасное поражение мозга.

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