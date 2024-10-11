Стало известно, когда в городах-миллионниках РФ выпадет первый снег

Первый снег в Москве и Санкт-Петербурге выпадет только в ноябре, что заметно позже по сравнению со средними показателями за последние несколько лет. Об этом свидетельствует отчет метеорологов сервиса «Яндекс Погода», имеющийся в распоряжении «Газеты.Ru».

Синоптики составили прогноз с помощью технологии «Метеум», которая позволяет использовать в соответствующих целях сразу несколько источников данных и нейросети.

В результате специалисты установили, что в крупнейших мегаполисах на территории РФ первые снегопады пройдут позже средней многолетней нормы. В частности, в Екатеринбурге и Челябинске снег может выпасть уже до конца текущего дня. При этом жителям Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода и Перми придется ждать до 20–25 октября.

«В Москве и Санкт-Петербурге первый снег в 2024 году ожидается в ноябре <...>. Также в ноябре–декабре первые в сезоне снегопады придут в Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар», — говорится в докладе.

К текущему моменту среди российских городов-миллионников первый снег уже выпал в Красноярске, Новосибирске и Омске. Его зафиксировали в сентябре, поэтому ожидаемые 11–14 октября осадки будут повторными.

По информации метеорологов, традиционно раньше всего снегопады начинаются в мегаполисах Урала и Сибири. Рекорд принадлежит Екатеринбургу, где за последние 30 лет самый ранний снег выпал 12 сентября.

«Самые поздние первые снегопады за последние 30 лет отмечались в городах-миллионниках юга России: в Ростове-на-Дону и Краснодаре — в середине декабря, в Волгограде — 1 декабря», — добавили синоптики.

Что касается формирования снежного покрова, оно тоже произойдет позже, чем обычно. Причина заключается в теплой осени, сопровождающейся положительной температурой воздуха.

Ранее в Гидрометцентре РФ спрогнозировали возвращение «бабьего лета» в Москву.