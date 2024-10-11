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В Подмосковье у мужчины из гноившегося уха достали спичку, с которой он ходил два месяца

В Подмосковье мужчина почистил ухо спичкой и попал в больницу

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Минздрав Московской области

Жителю Подмосковья назначили операцию после того, как он почистил ухо спичкой. Об этом сообщает минздрав региона.

В процессе чистки часть предмета отломилась и застряла в ухе, но мужчина не обратил на это внимания. Позже он стал замечать, что из органа слуха стал выделяться гной, чувствовалась заложенность, появилась пульсирующая головная боль.

Житель Долгопрудного самостоятельно пытался устранить проблему, но спустя два месяца все же обратился к врачам. Медики диагностировали гнойный отит и полипы из-за инородного предмета, которым оказалась часть спички.

Как рассказала отоларинголог Наиля Вяхирева, если бы пациент обратился позже, у него бы мог развиться менингит.

«Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе, очистили и санировали гнойный очаг. Слух частично удалось восстановить», – поделилась она.

На данный момент россиянин находится на амбулаторном лечении.

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