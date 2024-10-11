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Губернатор Забайкалья созвонился с подчиненной после инцидента с вытиранием пальца

В правительстве Забайкалья заявили, что губернатор извинился за инцидент с пальцем и носом

Источник в правительстве Забайкальского края сообщил «Газете.Ru», что губернатор Александр Осипов извинился перед главой Карымского лесничества Еленой Шаляпиной за инцидент с пальцем и носом. Накануне появилось видео, как Осипов ковыряется в носу, а потом вытирает палец о подчиненную.

«Губернатор звонил Елене. Они поговорили, Осипов извинился. Елена не в обиде», — сказал источник.

Связаться с самой Шаляпиной и сотрудниками ее приемной корреспонденту «Газеты.Ru» не удалось, они не отвечают на звонки.

До этого зампред правительства Забайкалья по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков рассказал «Газете.Ru», что не губернатор смог вспомнить момент с пальцем, но ему показали видео.

Накануне Telegram-каналы Mash и Baza опубликовали видеоролик, на котором губернатор Забайкалья чешет внутреннюю часть носа и после этого вытирает руку об одежду главы Карымского лесничества Шаляпиной, когда она докладывает ему о пожарах в регионе. Ситуация произошла еще в середине июля. На более длинной версии видео, которое предоставили в правительстве Забайкалья, женщина отходит от губернатора после инцидента.

Ранее губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов.

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