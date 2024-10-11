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Опубликованы кадры с места покушения на соратника Ахмата Кадырова в Подмосковье

112 опубликовал кадры с места покушения на помощника депутата ГД Алихаджиева

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СК РФ

В сеть попали кадры с места покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Их опубликовал Telegram-канал 112.

Нападение произошло в Одинцово — исполнитель покушения четыре раза выстрелил в Алихаджиева через окно на веранде. Попал дважды. Сейчас на месте покушения работают криминалисты, они устанавливают мотивы нападения и личность стрелявшего.

Перед этим сообщалось, что Алихаджиев после покушения находится в реанимации.

В момент нападения Алихаджиев был дома один. Свидетелей событий нет. После того, как злоумышленник скрылся, Алихаджиев сумел позвонить супруге, которая ехала домой, а та связалась с родственниками. На место происшествия приехала скорая, тогда помощник депутата еще передвигался самостоятельно, однако в больнице стало понятно, что ему нужна срочная операция.

Родственники отмечают, что ему никто не угрожал.

Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, работал главой администрации Шалинского района. Занимал должность первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее — заместителя председателя правительства Ингушетии.

Ранее Путин назвал Ахмата Кадырова своим другом.

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