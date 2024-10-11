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Россиянин уложил на лопатки пенсионерку после замечания в свой адрес

В Красноярске мужчина избил 87-летнюю пенсионерку, сделавшую ему замечание

В Красноярске 87-летняя местная жительница стала жертвой избиения неизвестного. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Все произошло 10 октября у дома 111б на проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий». Часть конфликта попала на придомовую камеру наблюдения. На кадрах мужчина в черной куртке и кепке стоит и жжет что-то на помойке. Проходящая мимо старушка в голубой куртке делает ему замечание, после этого завязывается словесная перепалка. Агрессор склоняется над пенсионеркой и что-то говорит ей, затем преграждает дорогу. Женщина отходит от мужчины и что-то кричит ему, поднимая вверх клюку. После этого тот догоняет пенсионерку, опрокидывает ее на лопатки.

По информации канала, этим агрессор не ограничился: дальше он схватил ее за горло и начал угрожать предметом, похожим на нож.

Мужчину ищут правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ, уточнили в краевом следственном управлении СК.

Ранее в Дагестане Дагестане жестокая сиделка избивала подопечную пенсионерку.

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