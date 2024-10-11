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Министр здравоохранения рассказал о наработках по вакцине против Марбурга

Мурашко заявил, что у РФ есть наработки по вакцине против вируса Марбург

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Depositphotos

Россия имеет большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече глав минздравов стран БРИКС, передает РИА Новости.

«У нас создана вакцина против вируса Эбола. Сейчас большие наработки есть по вирусу Марбург, лихорадке Ласса, лихорадке Западного Нила», — сказал он.

Мурашко пригласил страны БРИКС к сотрудничеству в этой области и добавил, что российская сторона готова делиться знаниями и возможностями.

8 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России идет подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от лихорадки.

Глава ведомства Анна Попова не исключила завоза в Россию этого вируса.

2 октября ВОЗ на фоне подтверждения в Руанде первых случаев заболевания предупредила об угрозе глобальной эпидемии.

Ранее эпидемиолог ответил, угрожает ли лихорадка Марбург россиянам.

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