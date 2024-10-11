Эксперт назвал главные преимущества квартир на первом этаже

Основным преимуществом квартир на первом этаже является их стоимость. Такие объекты недвижимости, как правило, заметно дешевле. Об этом в интервью РИАМО сообщил генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин. Величина скидки, по его словам, зависит от состояния жилья и его расположения.

«В среднем они на 5-15% дешевле, чем аналогичные по площади и другим параметрам квартиры, расположенные на более высоких этажах тех же домов», — сказал эксперт.

Он добавил, что квартира на первом этаже является плюсом для отдельных категорий граждан. К примеру, для пожилых людей, особенно, если в доме нет лифта.

Еще одно неочевидное преимущество такого жилья: к нему проще подвести коммуникации, заключил Пысин.

До этого стало известно, в каких районах Москвы новостройки подешевели больше всего.

За три месяца, с июля по сентябрь 2024 года, средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента района Лефортово упала на 19%, до 380 тыс. рублей.

Вторую позицию с падением цены на 12,9%, до 303,6 тыс. руб./кв. м, занял район Бирюлево Восточное. На третьем месте оказалось Москворечье-Сабурово, где квадратный метр подешевел на 12,1% — до 367,3 тыс. рублей.

Хорошево-Мневники и Перово замкнули первую пятерку, продемонстрировав снижение стоимости жилья массового спроса на 11,7% (до 394,5 тыс. руб./кв. м) и 11% (до 346 тыс. руб./кв. м) соответственно.

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