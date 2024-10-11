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В Курске семь автомобилей получили повреждения после падения обломков ракеты

Семь автомобилей получили повреждения после падения обломков ракеты ВСУ в Курске

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В результате падения обломков сбитой украинской ракеты в Курске повреждения получили семь автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

В мэрии рассказали, что со всеми собственниками автомобилей связались сотрудники городской администрации. В течение дня будут составлены соответствующие акты. Также горожанам будет разъяснен порядок дальнейших действий.

Кроме того, обломки повредили два частных домовладения. Отмечается, что пострадавшим дадут информацию о порядке получения необходимой помощи.

10 октября в Курской области уничтожили несколько ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины. После этого стало известно, что в центре Курска обнаружили металлические обломки после раздавшихся над городом взрывов, которые, предположительно, произошли из-за срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее появились кадры обломка сбитой ракеты в Курске.

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