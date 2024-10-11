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«Рискованно и опасно»: россияне подсели на аналоги «Оземпика»

Врач Мухина: россияне подсели на аналоги Оземпика, но это опасная тенденция

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Shutterstock

В России растет спрос на аналоги лекарства для диабетиков «Оземпика», который все чаще используется для похудения. Однако такие аналоги крайне опасны, их применение грозит побочными эффектами и последствиями, предупредила врач-диетолог Марият Мухина.

«Россияне подсели на аналоги «Оземпика», так как они дешевле, действующее вещество то же самое», — рассказала врач НСН.

По ее словам, у аналогов есть плюсы — к примеру, в отличие от оригинала, в их инструкциях не указаны побочные эффекты вроде неоплазии (опухолевый рост), они более удобны для применения и эффективны в лечении диабета второго типа и ожирения. Однако далеко не всем пациентам с ожирением и диабетом такие лекарства подходят, предупредила диетолог.

Опасность состоит в том, что россияне умудряются покупать аналоги без рецепта, сами делают себе инъекции на свой страх и риск и даже не осознают, к чему это может привести. Среди частых побочных эффектов — рвота, диарея, боли в животе, депрессия. А самостоятельное использование препарата и ошибки в дозировке чреваты и более серьезными последствиями, подчеркнула врач.

«Если инсулин крови в норме, и нет инсулинорезистентности, то может развиться гипогликемия вплоть до потери сознания. У препарата есть ряд противопоказаний, например, для тех, у кого проблемы с почками, печенью или поджелудочной железой», — отметила Мухина.

Напомним, продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли продажи оригинала. Так, за восемь месяцев 2024 года в РФ было продано 829,9 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «Семаглутид» на 4,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом продажи увеличились с 206,8 тысяч упаковок на 2,1 млрд рублей.

Врачи ранее рассказали, чем грозит похудение на «Оземпике» без присмотра врача.

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