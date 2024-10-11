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В Германии создали движение против санкций

В бундестаге назвали введенные санкции причиной внутренних проблем в Германии

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Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Депутат парламента от партии АдГ Штеффен Котре на заседании бундестага заявил, что в Германии создали движение против санкций «Остановите санкции!», сообщается на сайте движения.

Во время своего выступления Котре отметил, что из-за дефицита энергоносителей в Германии ветшает инфраструктура, не производится ремонт школ, дорог и детских садов.

По мнению Котре, проблемы можно решить путем отмены «вредных» санкций, ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» и восстановления социально приемлемых цен на энергоносители.

«Уже давно существует движение гражданского общества против санкций. Мы поддерживаем эту оценку. Это как раз в интересах Германии», — заявил Котре.

Он добавил, что введенные против России, Китая и других государств санкции нанесли больше вреда самой Германии, чем этим странам.

«Люди в нашей стране обеспокоены последствиями санкций, все ощущают снижение уровня жизни, социального обеспечения и ухудшение во многих других областях», — отметил Котре.

Депутат добавил, что движения является неформальной структурой, которая открыта для всех, кто хочет «прорвать навязанную Германии блокаду».

К движению против санкций на данный момент присоединились члены Европейского парламента Арно Бауземер и Максимилиан Кра, депутаты Бундестага доктор Кристина Баум, Герон Боллман, Штеффен Котре, Маттиас Мусдорф, Штеффен Янич, доктор Райнер Ротфусс и Кай Готтшальк, а также ряд депутатов земель ФРГ.

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