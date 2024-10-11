В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении

Генпрокуратура Грузии выявила причастность экс-президента страны Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе, которое произошло в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре текущего года был задержан Давид Хечуашвили, которого заочно осудили и разыскивают за организацию покушения на Таргамадзе. Задержанный рассказал, в 2016 году он встретился с неким Шота Чичиашвили, который передал ему поручение Саакашвили.

По словам Чичиашвили, Саакашвили рассказал, что не доверял члену своей партии Гиви Таргамадзе, так как, по его данным, Таргамадзе перед выборами 2016 года сотрудничал с тогдашней властью Грузии, поэтому Саакашвили поручил Чичиашвили контроль и слежку за Гиви Таргамадзе.

Автомобиль одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе взорвали вечером 4 октября 2016 года в центре Тбилиси, за несколько дней до парламентских выборов.

Ранее Саакашвили рассказал, как апартаменты россиян в Абхазии навредят Грузии.