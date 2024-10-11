Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении

В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении на Таргамадзе

close
Irakli Gedenidze

Генпрокуратура Грузии выявила причастность экс-президента страны Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе, которое произошло в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре текущего года был задержан Давид Хечуашвили, которого заочно осудили и разыскивают за организацию покушения на Таргамадзе. Задержанный рассказал, в 2016 году он встретился с неким Шота Чичиашвили, который передал ему поручение Саакашвили.

По словам Чичиашвили, Саакашвили рассказал, что не доверял члену своей партии Гиви Таргамадзе, так как, по его данным, Таргамадзе перед выборами 2016 года сотрудничал с тогдашней властью Грузии, поэтому Саакашвили поручил Чичиашвили контроль и слежку за Гиви Таргамадзе.

Автомобиль одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе взорвали вечером 4 октября 2016 года в центре Тбилиси, за несколько дней до парламентских выборов.

Ранее Саакашвили рассказал, как апартаменты россиян в Абхазии навредят Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами