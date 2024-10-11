Россиянин избавился от осиного гнезда и заодно сжег 17 домов

В Ростовской области огородные работы одного из местных жителей обернулись ЧП: мужчина случайно сжег несколько соседних домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Белокалитвинском районе области. Как рассказали спасатели, мужчина высаживал саженцы и обнаружил гнездо земляных ос. Избавиться от неприятной находки ростовчанин решил с помощью огня. Он поджег гнездо, но вместе с ним вспыхнул сухостой. Ветер быстро перекинул пламя на рядом стоящие дома. В итоге кроме гнезда, выгорели 17 строений.

Теперь огороднику грозит уголовная ответственность.

До этого в Удмуртии игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами. Друзья играли со спичками, один из мальчиков поджег утеплитель на стене частного дома. Пламя быстро перекинулось на кровлю. Испугавшись последствий, дети вызвали пожарных.

Ранее в Чувашии шестилетний мальчик сжег квартиру, играя со спичками.