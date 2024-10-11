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Россиянам рассказали, в каком виде куриные яйца полезнее всего

Врач Казачкова: яйца всмятку считаются наиболее полезными

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На пользу куриных яиц влияет способ их приготовления. Самыми полезными считаются яйца всмятку или в мешочек, поскольку в них содержится максимальное количество питательных веществ. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. Что касается яичницы, она менее полезна из-за добавления масла и высоких температур приготовления, отметила специалист.

При этом, по ее словам, существует риск заражения сальмонеллезом при употреблении сырых яиц.

«Поэтому важно всегда тщательно мыть яйца перед использованием и избегать употребления сырых яиц», — посоветовала Казачкова.

Она добавила, что людям с повышенным уровнем холестерина или сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обсудить с врачом количество потребляемых яиц.

До этого Казачкова говорила, что белок куриного яйца — эталон качества среди белковых продуктов. Он содержит все незаменимые аминокислоты в идеальном для человека соотношении. Это делает яйца отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье мышц и хочет нарастить мышечную массу.

Ранее врач сообщила, что яйца богаты витамином В1.

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