Несколько человек погибли при столкновении автобусов в Татарстане

В Татарстане при столкновении двух автобусов погибли два человека, еще восемь пострадали. Об этом говорится в Telegram-канале МВД по региону.

ДТП произошло 11 октября в Мензелинском районе на 1105-м км автодороги М7 «Волга».

«Водитель автобуса «Камаз», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Ютонг». В результате два пассажира автобуса «Камаз» скончались на месте», — отметило ведомство.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что на место дорожно-транспортного происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Утром 11 октября стало известно, что сотрудник ж/д станции пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Челябинской области. В результате «соударения» двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный произошел сход трех пустых платформ и одной платформы с грузом.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий.