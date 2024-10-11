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Несколько человек погибли при столкновении автобусов в Татарстане

МВД: в Татарстане погибли два человека при столкновении автобусов

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МВД РФ по Республике Татарстан

В Татарстане при столкновении двух автобусов погибли два человека, еще восемь пострадали. Об этом говорится в Telegram-канале МВД по региону.

ДТП произошло 11 октября в Мензелинском районе на 1105-м км автодороги М7 «Волга».

«Водитель автобуса «Камаз», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Ютонг». В результате два пассажира автобуса «Камаз» скончались на месте», — отметило ведомство.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что на место дорожно-транспортного происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Утром 11 октября стало известно, что сотрудник ж/д станции пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Челябинской области. В результате «соударения» двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный произошел сход трех пустых платформ и одной платформы с грузом.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий.

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