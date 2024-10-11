Россиянам рассказали, можно ли есть овощи и фрукты с грядки

Люди могут есть овощи, фрукты, ягоды и зелень с грядки, потому что некоторое количество бактерий на их поверхности приносят пользу человеческому организму. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал агроном Артем Мажоров.

По его словам, иногда это может быть даже необходимо.

«Нужно по возможности есть овощи немытыми, если, конечно, мы знаем, что грядки не обрабатывались химическими препаратами. Используем биометод, выращиваем только органическую продукцию, не переходим на химию. Биометод превращается в органический метод. Биологизированное земледелие становится органическим, нам не пришлось химические препараты использовать», — уточнил Мажоров.

Он добавил, что в этом случае дачники будут выращивать чистую органическую продукцию, которую можно есть в немытом виде.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев до этого говорил, что плохой урожай картофеля, на который пожаловались дачники, может быть вызван поздним сбором урожая и наличием болезней. По его словам, картофель нужно было выкапывать еще в августе, потому что в этом году он страдал от гнили и фитофторы.

Ранее дачникам рассказали, как вырастить в огороде здоровый урожай.