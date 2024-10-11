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Врач раскрыла уникальные свойства куриных яиц

Врач Казачкова: куриные яйца содержат все важнейшие для организма аминокислоты

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Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Куриные яйца обладают уникальным набором полезных свойств для организма. В них содержится большое количество аминокислот, витаминов и минералов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Белок куриного яйца — эталон качества среди белковых продуктов. Он содержит все незаменимые аминокислоты в идеальном для человека соотношении. Это делает яйца отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье мышц и хочет нарастить мышечную массу», — рассказала Казачкова.

Кроме того, по ее словам, яйца богаты холином — веществом, которое играет ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы и печени. Продукт содержит и витамин А, необходимый для здоровья глаз и кожи, а также селен и цинк, важные для работы иммунной системы, заключила специалист.

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская до этого говорила, что яйца богаты витамином В1. Также он содержится в молочных продуктах, овощах (свекла, лук, редис, томат, сладкий перец, тыква), фруктах и ягодах (ананас, инжир, апельсины, смородина, вишня, слива, абрикос).

Ранее сообщалось, что в России примут новые меры по сдерживанию цен на яйца.

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