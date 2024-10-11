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Психиатр рассказала, как распознать тревожно-избегающий тип привязанности

Психиатр Генварская: страх близости говорит о тревожно-избегающей привязанности

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Shutterstock

Переменчивое поведение человека может сигнализировать о том, что у человека тревожно-избегающий тип привязанности. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-психиатр Диана Генварская.

Она уточнила, что данный тип привязанности в целом проявляется в двойственности поведения, когда человек сначала может быть открытым и готовым к эмоциональному контакту, однако после — вести себя холодно и отстраненно. Таких людей также отличает страх близости и низкая самооценка, уточнила психолог. Она посоветовала понаблюдать за партнером в течение первых нескольких недель общения, чтобы распознать этот тип.

«Нужно просто обязательно дать возможность человеку самому проявиться. И в течение двух-трех недель обязательно проявится его модель поведения. Если вы замечаете, что человек колеблется между стремлением к близости и избеганием ее, это может быть сигналом тревожно-избегающего типа привязанности», — сказала Генварская.

Психолог и преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова до этого говорила, что в современной психологии выделяют четыре основных типа привязанностей, которые представляют собой психологическую модель, описывающую динамику долгосрочных и краткосрочных отношений между индивидами, — безопасный (надежный), избегающий, тревожный и тревожно-избегающий.

Ранее ученые назвали тип личности, который точно будет мстить за супружескую измену.

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