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Стало известно, какие проблемы со здоровьем могут развиться из-за смартфона

Ортопед Терновой: воспаление запястья может развиться из-за смартфона

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Shutterstock

Воспаление запястья, локтя, а также проблемы с шейным отделом позвоночника могут возникнуть из-за долгого использования смартфона. Об этом «Москве 24» рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По его словам, такие проблемы возникают не из-за веса телефона, а из-за того, что человек постоянно тыкает пальцами по экрану.

«Каждый раз, когда сгибается сухожилие, оно натягивается и начинает тереться о косточку. Многократное повторение этого травмирующего фактора приводит к хроническому воспалению сухожилия. Если отправлять 1 тыс. сообщений в день, может возникнуть не только воспаление запястья, но и локтя», — предупредил Терновой.

Чтобы не допускать проблем с шейным отделом, он советует не опускать голову вниз во время использования смартфонов. Кроме того, эксперт порекомендовал отслеживать и сокращать время, проведенное с телефоном в руке.

Команда ученых-медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско до этого провела исследование, в ходе которого было установлено, что чрезмерное времяпрепровождение перед экранами телевизоров и гаджетов может существенно повысить риск развития серьезных заболеваний сердца, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее россияне ответили, в каком возрасте они покупали ребенку первый телефон.

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